Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (06.10.2023) zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen. Weiter brachen sie die Tür eines Büroraums auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

