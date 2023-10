Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1625/Gemmrigheim: 51-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand, kam ein 51 Jahre alter Mazda-Lenker in der Nacht zum Freitag (06.10.2023) auf der Kreisstraße 1625 bei Gemmrigheim von der Fahrbahn ab. Der 51-Jährige war in Richtung Kirchheim am Neckar unterwegs, als er etwa 600 Meter vor der Neckarbrücke in einer Linkskurve geradeaus fuhr. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um, touchierte einen Baum sowie eine Leitplanke und kam schließlich in einer Böschung hinter der Leitplanke zum Stehen. Während der Mazda-Fahrer unverletzt blieb, entstand an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Das Fahrzeug musste vom Abschleppdienst mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

