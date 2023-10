Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: 70-Jähriger nach Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Donnerstag (05.10.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17.00 Uhr in Ludwigsburg gestürzt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Senior, der keinen Helm trug, die abschüssige Reinhold-Maier-Straße vom Kelterplatz Poppenweiler kommend in Richtung L 1100. Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pedelec-Fahrer in einer Linkskurve zunächst zu weit nach rechts, touchierte einen Bordstein und stürzte schließlich. Die Reinhold-Maier-Straße musste im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.

