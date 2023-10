PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der A3 bei Niedernhausen

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 05.10.2023 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der A3 bei Niedernhausen in Richtung Norden ein Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte die 53-jährige Fahrzeugführerin aus Idstein mit ihrem PKW kurz nach der Anschlussstelle Niedernhausen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hier fuhr sie infolge von Unachtsamkeit in Verbindung mit zu geringem Sicherheitsabstand auf das Heck des vor ihr fahrenden PKW auf. Durch die Kollision verlor die 53-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der PKW wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Der PKW kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden. Für die Schwerverletzte wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher jedoch aufgrund von Treibstoffmangel vor Ort abbrechen musste. Diesem Umstand geschuldet wurde sie mit dem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unversehrt.

Die A3 musste auf diesem Teilstück zeitweise vollgesperrt werden. Der Verkehr staute auf ca. 12 Kilometer zurück. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 31.000 Euro. Die Unfallstelle war um 19:45 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeiautobahnstation Wiesbaden Wildsachsener Straße 1 65207 Wiesbaden-Medenbach Kommissar vom Dienst Telefon: 0611 / 345-4140 Fax: 0611 / 345-4109 E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell