POL-WI: Verkehrsunfall auf A3 mit umgekippten Sattelzug

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 60-jährige griechische Fahrer eines Sattelzuges aus dem Sauerlandkreis am Montag, den 11.09.23, gegen 00:40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den rechten unbefestigten Grünstreifen. Hier kam das Gespann auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Auflieger handelte es sich um einen Kühlfahrzeug, welches diverse Lebensmittel geladen hatte. Bei dem Unfall wurde einer der Dieseltanks beschädigt, so dass Kraftstoff in den Grünstreifen floss. Beide Tanks wurden von der Feuerwehr vor Bergung des Fahrzeuges abgepumpt. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Durch einen Havariekommissar wurde der Zustand der Ladung beurteilt.

Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 50 000 Euro.

Zwecks Bergung wurde der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen benötigt und gesperrt. Die Bergung dauert an. Die Untere Wasserbehörde wurde verständigt.

