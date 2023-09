PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt, Wiesbaden-Erbenheim, A66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Sonntag, 03.09.2023, 00:40 Uhr

Wiesbaden (ots)

(he)In der vergangenen Nacht kam es auf der A66 bei Wiesbaden-Erbenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr war der aus dem Raum Frankfurt stammenden Zweiradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Erbenheim auf einen Opel Kastenwagen auffuhr. Hierdurch kam er zu Fall und wurde auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Dort blieb er liegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten zwei Verkehrsteilnehmer nicht mehr rechtzeitig ausweichen und der Verunfallte wurde überrollt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort. An den Einsatzmaßnahmen waren ebenfalls Rettungsdienst, Feuerwehr und die Autobahnmeisterei beteiligt. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme war die A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim bis 08:50 Uhr gesperrt.

