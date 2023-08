PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer LKW-Unfall auf der A3 mit tödlich verletzter Person

Wiesbaden (ots)

Gegen 15:50 Uhr befuhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt ein Sattelzug mit niederländischen Kennzeichen die rechte Fahrspur. Verkehrsbedingt musste der Sattelzug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender LKW (12t), ebenfalls mit niederländischer Zulassung bemerkte das Bremsmanöver aus bisher ungeklärten Gründen nicht und fuhr ungebremst auf den Sattelzug auf. Der 61-jährige aus Griechenland stammende Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall zunächst in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden aus dem Fahrzeug schwerverletzt geborgen und vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, verstarb der LKW-Fahrer jedoch drei Stunden nach dem Unfall in einem Wiesbadener Krankenhaus. Die Fahrbahn musste infolge der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Dadurch entstand ein Stau mit einer Länge von bis zu 20 Kilometern.

Da die äußeren Temperaturen den im Stau stehenden Verkehrsteilnehmern zu schaffen machten, wurden durch Rettungskräfte Getränke verteilt. Die Fahrbahn konnte gegen 20:53 Uhr einspurig und um 21:50 Uhr wieder zweispurig freigegeben werden. Die Bergungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen dauern aktuell noch an. Der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen 50.000EUR.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell