POL-WAF: Ahlen. Jugendlicher bei Dooring-Unfall verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (10.05.2023, 16.35 Uhr) eine 60-jährige Radfahrerin in Telgte verletzt worden. Ein 66-jähriger Telgter fuhr in seinem Auto auf der August-Winkhaus-Straße als er mit einer 60-jährigen Radlerin aus Telgte zusammenstieß. Diese fuhr war dem Geh- und Radweg der August-Winkhaus-Straße unterwegs und stürzte daraufhin. Rettungskräfte brachten sie mit leichten ...

