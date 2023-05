POL-WAF: Everswinkel. Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (10.05.2023) einen grauen BMW in Ahlen angefahren und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz Kleiwellenfeld und wurde hinten beschädigt. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

