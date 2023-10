Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Save the date - Nacht der Bewerber beim Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am 13. Oktober 2023 veranstaltet die Polizei Baden-Württemberg landesweit im Zuge der Nachwuchsgewinnung die sogenannte "Nacht der Bewerber".

Auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg öffnet an diesem Abend von 17 - 20 Uhr seine Türen und bietet spannende Einblicke in den Polizeiberuf. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Interesse an einer Ausbildung oder einem Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg haben. Auch Begleitpersonen wie beispielsweise Eltern, Geschwister oder Freunde sind willkommen.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten insgesamt 13 Stationen, an welchen unter anderem Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei, des Streifendienstes, der Verkehrspolizei sowie des Polizeipräsidiums Einsatz ihre Arbeit vorstellen und Fragen beantworten. Auch unsere Drohnenführer werden vor Ort ihr Equipment präsentieren, gegen 18.30 Uhr ist zudem eine Vorführung der Polizeihundeführerstaffel geplant. Zahlreiche Fahrzeuge aus dem polizeilichen Fuhrpark werden vor Ort bereitstehen und können besichtigt werden.

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ludwigsburg werden ausführlich über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren informieren.

Eine Anmeldung für Berufsinteressierte ist nicht erforderlich. Es wird darum gebeten, die öffentlich zur Verfügung stehenden Parkplätze im Umkreis (z.B. Bärenwiese) oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Veranstaltungsort ist das Polizeipräsidium Ludwigsburg, Friedrich-Ebert-Straße 30 in 71638 Ludwigsburg.

An die Damen und Herren der Presse:

Auch Sie sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung "Nacht der Bewerber" zu besuchen. In Ihrem Fall wird um eine Anmeldung bis Mittwoch, 11.10.2023, an ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de oder telefonisch unter der Tel. 07141 18-8777 gebeten. Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gerne zur Verfügung.

