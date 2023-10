Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Elfjährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (05.10.2023) in der Hauptstraße in Pleidelsheim ereignete. Ein elf Jahre alte Mädchen betrat den bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 07.30 Uhr einen Gehweg auf Höhe des Spielplatzes "Kanalstraße", als eine noch unbekannte Pedelec-Fahrerin auf dem Gehweg aus Richtung Ortsmitte kommend heranfuhr. Es kam zur Kollision zwischen der Fußgängerin und der Radfahrerin, wodurch die Elfjährige stürzte und leicht verletzt wurde. Die unbekannte Frau soll das Mädchen darauf hingewiesen haben, dass es aufpassen solle und sei weiter in Richtung Ingersheim gefahren, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Es soll sich um eine etwa 50 Jahre alte Frau gehandelt haben, die mit einem schwarzen Pedelec unterwegs war. Sie war mit einem schwarzen Schal, einer schwarzen Jacke sowie einer pinken Mütze bekleidet. Sie soll kurzes Haar und eine schlanke Statur haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

