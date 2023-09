POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 35

Neuhausen / Tiefenbronn (ots) - Gleich in zwei Fällen ist ein Trickdieb in Bankfilialen an ältere Menschen herangetreten, hat die PIN ausgespäht und im Anschluss Abhebungen getätigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der erste Tatort in Neuhausen, in der Filiale eines Kreditinstituts in der Pforzheimer Straße. ...

mehr