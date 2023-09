Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche am Lupinenweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (13.09., 16.15 Uhr - 14.09., 06.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei Firmen am Lupinenweg eingebrochen.

An einer Firma schlugen die Einbrecher das Fenster eines Tores auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie Teile der Firma und versuchten weitere Türen aufzuhebeln. Ersten Angaben nach verließen die Täter den Tatort ohne Beute.

An einer weiteren Firma gelangten die Einbrecher ebenfalls durch ein eingeschlagenes Fenster in die Halle. Entkamen aber auch in diesem Fall vermutlich ohne nennenswerte Beute.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um die Tatorte in dem Gewerbegebiet verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

