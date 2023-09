Polizei Gütersloh

POL-GT: Auf frischer Tat ertappt - Untersuchungshaft für zweifachen Einbrecher

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen/ Halle (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (13.09., 02.50 Uhr) brach ein zunächst unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Mozartstraße in Borgholzhausen ein. Zeugen wurden auf den Einbrecher aufmerksam, nachdem sie klirrende Geräusche in dem Haus gehört hatten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5602041 Der Täter wurde als männlich und ca. 185 cm groß beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Kapuzenpullover und war dunkel gekleidet.

Gegen 08.00 Uhr kam es am Mittwochmorgen zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Pestalozzistraße in Halle (Westf.). Auch in diesem Fall wurden Zeugen auf den Täter aufmerksam und sie informierten direkt die Polizei. Durch die Polizisten konnte der Mann noch auf der Terrasse des Hauses vorläufig festgenommen werden. Zuvor hatte er das Wohnhaus durchsucht.

Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten letztendlich dazu, dass sich Tatverdachte hinsichtlich beider Einbrüche ergaben. Zudem hatte der 21-jährige Mann, welcher derzeit keinen festen Wohnsitz hat, ein Kinderfahrrad gestohlen, um zu dem Tatort an der Pestalozzistraße anzureisen. Am Mittwoch wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten des Mannes dauern an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell