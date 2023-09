Polizei Gütersloh

POL-GT: Täter flüchtet nach Wohnhauseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Mittwochnacht (13.09., 02.50 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Mozartstraße. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche und anschließend den Täter wahrnahmen. Den Erkenntnissen zufolge warf der Einbrecher zunächst die Scheibe einer Terrassentür mit einem Stein ein. Er entwendete eine kleine Menge Bargeld und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 1,85 Meter groß, war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Zudem trug der Täter Schuhe mit einer hellen Sohle.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

