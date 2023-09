Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 13.09.2023 kam es um 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Brockweg in Gütersloh, Höhe der Einmündung Bonhoefferstrasse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27- jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem PKW Renault auf dem Brockweg in Fahrtrichtung Lintel. In Höhe der Einmündung Bonhoefferstrasse beabsichtigte er nach links abzubiegen. Ein dem PKW Renault in gleicher Richtung folgender 25- jähriger Mann aus Delbrück fuhr mit seinem Mercedes Lieferwagen auf den PKW auf, nachdem er zuvor noch versucht hatte, dem PKW auszuweichen. Durch das eingeleitete Ausweichmanöver kam der Lieferwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Brockweg in Höhe der Unfallstelle einseitig gesperrt; der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

