POL-GT: Alleinunfall auf der Kaunitzer Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Auf der Kaunitzer Straße kam am Dienstagmittag (12.09., 13.20 Uhr) eine 34-jährige Delbrückerin mit einem Skoda von der Fahrbahn ab und schleuderte mit ihrem Auto in den angrenzenden Sennebach. Zuvor befuhr die Skoda-Fahrerin die Kaunitzer Straße in Richtung Westerwiehe. In einer Linkskurve vor der Einmündung Tegelheide verlor die 34-Jährige aus derzeitig ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchschlug ein Brückengeländer. Der Skoda kam in der Folge im Sennebach auf dem Dach zum Liegen.

Die 34-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung sowie den Abtransport des erheblich beschädigten Skoda. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt.

