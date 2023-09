Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Mittwochmorgen (13.09., 08.36 Uhr) ereignete sich auf der Detmolder Straße im Ortsteil Neuenkirchen ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Lkw und einer Pkw-Fahrerin.

Den bisherigen Erkenntnissen aus der Unfallaufnahme zufolge befuhr eine 38-jährige Verlerin mit einem Opel die Detmolder Straße in Richtung Neuenkirchen. Kurz nach der Einmündung Eiserstraße geriet die Opel-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Zu dem Zeitpunkt befuhr ein 35-jähriger Verler mit einer Sattelzugmaschine die Detmolder Straße in entgegengesetzte Richtung. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge frontal. Der Opel schleuderte nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn und kam schwer beschädigt im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Zudem musste eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin, die sich hinter dem Lkw befand, aufgrund der vorausgegangenen Kollision nach rechts ausweichen, so dass ihr Auto dabei leicht beschädigt wurde.

Die 38-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich schwer und musste durch verständigte Rettungskräfte noch an der Unfallstelle behandelt werden. Anschließend wurde sie zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Sowohl der 35-jährige Lkw-Fahrer, als auch die 25-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn wurde zur Unterstützung der umfangreichen und detaillierten Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Aufnahme dauerte bis in die frühen Nachmittagsstunden. Für den Zeitraum wurde die Detmolder Straße für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Opel und auch die Sattelzugmaschine waren nach der Kollision erheblich beschädigt. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung sowie den Abtransport beider Fahrzeuge. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 160 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell