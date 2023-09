POL-GT: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FN) Am 13.09.2023 kam es um 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Brockweg in Gütersloh, Höhe der Einmündung Bonhoefferstrasse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27- jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem PKW Renault auf dem Brockweg in Fahrtrichtung Lintel. In Höhe der Einmündung Bonhoefferstrasse beabsichtigte er nach links abzubiegen. Ein dem PKW Renault in gleicher ...

