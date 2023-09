POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Mit über 2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Sternenfels - Illingen (ots) - Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim und dem Polizeirevier Mühlacker kontrollierten am Freitag in Sternenfels und Illingen den Zweiradverkehr. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr wurden Verkehrskontrollen auf der Kreisstraße 4514, in Höhe des Sportplatzes Sternenfels ...

mehr