Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Unfall

Freudenstadt (ots)

Leicht verletzt worden sind am Freitagabend in der Freudenstädter Innenstadt zwei Personen, nachdem es zu einem Unfall gekommen war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr um etwa 19 Uhr ein 91-jähriger Skoda-Fahrer die Ringstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Die vor ihm fahrenden Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt stehen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 91-Jährige auf den vor ihm stehenden VW auf. Dieser wurde wiederum auf einen ebenfalls davor wartenden Smart aufgeschoben. Anschließend fuhr der Skoda-Fahrer rückwärts und prallte gegen den hinter ihm stehenden BMW. In der Folge überfuhr der 91-Jährige das auf dem Grünstreifen am linken Fahrbahnrand befindliche Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf gelangte er vom Grünstreifen nach rechts über den Gegenfahrstreifen in Richtung Ringstraße und bog nach links auf die Stuttgarter Straße in stadtauswärtiger Richtung ab. In der Kurvenfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in spitzem Winkel gegen die dortige Hauswand, nachdem er den Vorgarten durchfahren hat. Anschließend schleuderte der Skoda um circa 180 Grad und gelangte entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Gehweg zum Endstand.

Durch das Kollisionsgeschehen zogen sich sowohl der Skoda-Fahrer als auch die Bewohnerin vom Haus leichtere Verletzungen zu. Beide Personen wurden für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 85.000 Euro beziffert.

Banu Kalay, Pressestelle

