Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrollen nach den Ferien

Speyer und Umland (ots)

In der ersten Schulwoche führte die Polizeiinspektion Speyer vor Schulbeginn Verkehrskontrollen u.a. an den Schulen in Heiligenstein, Dudenhofen, Mechtersheim, Berghausen, Otterstadt und an Speyerer Schulen durch. Dabei wurden drei Verwarnungen ausgesprochen und eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen mit Kindern und Eltern geführt. Ein Augenmerk wurde speziell auf das Thema "Elterntaxi" gelegt und entsprechende Flyer verteilt.

Fünf Tipps zum Thema "Elterntaxi" 1. Reflektieren Sie Ihr Bring- und Abholverhalten und begrenzen Sie die Fahrten zur Schule auf das Notwendigste. 2. Organisieren Sie vor Ort Kindergruppen, damit Ihr Kind den Schulweg nicht alleine bewältigen muss. 3. Sprechen Sie die Schulleitung Ihrer Schule an. Diese kann Sie mit Beratung und sicheren Alternativen zum Elterntaxi unterstützen. 4. Benutzen Sie, wenn vorhanden, die ausgewiesenen Bring- und Abholzonen. Auch kurze Haltezeiten im Bereich der Schule bergen Gefahren für Ihre und andere Kinder. Kinder vergessen beim Anblick der Eltern oft die Verkehrsregeln. 5. Seien Sie auch in Ihrer Freizeit ein Vorbild für Ihre Kinder und für Andere. Verhalten Sie sich verkehrsgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie im Schulwegheft für Eltern und Kinder "Sicher zur Schule". Dieses finden Sie auf: www.verkehrssicherheit-rlp.de

Für einen sicheren Schulweg gelten folgende Hinweise:

- Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der Sicherste. Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße überqueren muss; wenn dann vorzugsweise an Fußgängerampeln oder Zebrastreifen. - Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass es vor dem Überqueren einer Straße immer erst am Bordstein stehen bleiben und mehrmals nach rechts und links schauen soll. Auch an grünen Fußgängerampeln oder Zebrastreifen sollte es nicht einfach losgehen, sondern erst, wenn alle Autos wirklich halten. - Zeigen Sie Ihrem Kind die Gefahren an Ein- und Ausfahrten und auch auf Parkplätzen auf. - Kinder sollten sich sichtbar machen, indem sie beispielsweise bei Dunkelheit nicht vollkommen schwarz gekleidet aus dem Haus gehen - besser helle Kleidung oder gar Reflektoren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell