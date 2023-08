Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln, Verkehrsunfallflucht - verletzter Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 13.08.2023, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Wesel die Borkener Straße aus Richtung Dingden in Fahrtrichtung Borken. Als er die Einmündung Zum Voshövel passieren wollte, bog von der Straße Zum Voshövel ein Pkw nach links auf die Borkener Straße in Richtung Dingden ab. Der Motorradfahrer konnte dem Pkw noch ausweichen, kam jedoch zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer wendete nach dem Sturz des Motorradfahrers und flüchtete wieder in die Straße Zum Voshövel in Fahrtrichtung Brünen. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen Kombi mit der Städtekennung H für Hannover. Zeugen, die sachdienliche zum Unfall und insbesondere zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wesel (Tel.: 0281-1070) zu melden.

