Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Römerstraße, Bahnübergang Birten

Xanten (ots)

Am 12.08.2023 um 11:58 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und der Regionalbahn (RB 31, "Der Niederrheiner") an dem unbeschrankten Bahnübergang auf der Römerstraße in Xanten-Birten. Ein 51-jähriger Mann aus Alpen befuhr mit seinem PKW die Römerstraße in Richtung der Ortslage Birten. Bei Querung des dortigen unbeschrankten Bahnüberganges an der Ortsrandlage übersah er die sich nähernde bevorrechtigte Regionalbahn. Auf dem Bahnübergang kam es zum Zusammenstoß des PKW mit dem Zug, welcher in Richtung Xanten unterwegs war. Der PKW wurde durch den Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem PKW befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Der PKW des 51-Jährigen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. Personen in der Regionalbahn wurden nicht verletzt. Die Regionalbahn konnte trotz vorhandenem Schaden die Fahrt nach Beendigung der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Bahnverkehr auf der Strecke war für knapp zwei Stunden unterbrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf annähernd 45000,- Euro geschätzt.

