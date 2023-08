Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 13- Jährige Radfahrerin auf der Brüner Landstraße durch anderen Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstag Mittag, gegen 13:35 Uhr, befuhr eine 13- jährige Weselerin den Radfahrweg auf der Brüner Landstraße aus Richtung Gesamtschule Am Lauerhaas kommend in Richtung Isselstraße. In Höhe der Werner- von- Siemens- Straße wurde die 13- Jährige von einem anderen Radfahrer rechtsseitig überholt.

Dabei touchierte dieser die 13- Jährige am Lenker, sodass das Mädchen zu Fall kam. Die 13-Jährige verletzte sich leicht.

Der unfallverursachende Radfahrer setzte ohne anzuhalten den Weg in Richtung Isselstraße fort. Sowohl hinter der 13- Jährigen als auch hinter dem unfallverursachenden Radfahrer befanden sich weitere radfahrende Kinder bzw. Jugendliche.

Zum Unfallverursachenden Radfahrer ist bislang lediglich bekannt, dass dieser etwa im gleichen Alter wie die 13- Jährige gewesen und aus gleicher Richtung gekommen sein soll. Er soll blonde Haare und ein weißes Oberteil getragen haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und dem Unfallhergang machen können. Weiterhin werden die anderen dort fahrradfahrenden Kinder bzw. Jugendlichen gebeten sich bei der Polizei zu melden, wenn sie sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Wesel, unter der Telefonnummer 0281 / 107-0, entgegen.

CD

