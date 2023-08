POL-PB: Zigarettenautomat nachts gesprengt

Lichtenau-Asseln (ots) - (mb) Ein Verkehrsunfall auf der L817 am Ortseingang von Asseln forderte am Dienstagvormittag eine schwer- und eine leichtverletzte Autofahrerin. Gegen 08.35 Uhr fuhr eine 25-jährige VW-Fox-Fahrerin in einem Regenschauer auf der L817 von Lichtenau in Richtung Asseln. Kurz vor dem Ortseingang Asseln kam sie in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. Der Wagen geriet auf den Gegenfahrstreifen. ...

