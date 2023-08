POL-PB: Zusammenstoß mit Gegenverkehr - zwei Verletzte

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Schloßstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus in der Nacht zu Samstag (29. Juli) sucht die Polizei Zeugen. Die Täter brachen zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Mit dem Diebesgut, unter anderem einem in der Gaststätte abgestellten Pedelec und einem außerhalb abgestellten Roller, flohen sie im Anschluss ...

