Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Gasgrilldurchzündung verursacht größeren Einsatz bei Polizei und Feuerwehr

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 13.08.2023, gegen 12.05 Uhr, gingen mehrere Notrufe über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Duisburger Straße (Fußgängerzone)in Dinslaken ein. Nach ersten Angaben wurden offene Flammen auf einem Balkon des Hauses gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Dinslaken schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Für die Dauer Löscharbeiten musste der Bereich um den Brandort abgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Durch das Brandgeschehnis wurde ein 37-jähriger Mann aus dem Haus leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus mittels Rettungswagen eingeliefert.

