Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Kamp-Lintfort (ots)

Am 12.08.2023 um 09:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort auf der Ebertstraße, bei welchem eine Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich schwer verletzte. Die 56-jährige Frau aus Kamp-Lintfort querte mit ihrem Fahrrad in Höhe einer Kirche die dortige Ebertstraße an einer Bedarfsampel aus Richtung Kattenstraße in Fahrtrichtung der Franzstraße und kam hierbei aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Sie zog sich durch den Sturz Kopfverletzungen zu und wurde im weiteren mit einem angeforderten Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt, da eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Kamp-Lintfort unter der Nummer 02842-71421422 in Verbindung zu setzen.

