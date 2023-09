Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter sprüht mit Reizgas

Altrip (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:40 Uhr, fuhren ein 54-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 47-jähriger Radfahrer die Straße "An der Fähre" in Richtung Ortsmitte. Hierbei sprang ein Unbekannter aus dem Gebüsch auf die Straße und sprühte mit einem Reizgas in Richtung der beiden Männer. Hiernach rannte der Unbekannte weg. Der 54-Jährige erlitt eine Atemwegsreizung, der 47-Jährige wurde nicht verletzt. Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich; vermutlich Jugendlicher/Heranwachsender; trug eine schwarze Bermuda Short, ein weißes T-Shirt und war maskiert. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell