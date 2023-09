POL-PDLU: versuchter Raub

Speyer (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Höhe B9, Abfahrt Rinkenberger Hof wurde am 06.09.2023, gegen 08:19 Uhr eine 32-Jährige weibliche Person leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen Pressemeldungen der Polizei ...

mehr