POL-PDLU: (Lambsheim) - Trunkenheit im Verkehr

Schifferstadt (ots) - Beim Aussteigen aus seinem geparkten Fahrzeug übersah ein 54-jähriger aus Speyer am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße eine in diesem Moment an seinem Pkw vorbeifahrende 71-jährige Fahrradfahrerin aus Schifferstadt. Die Fahrradfahrerin, die von der Tür des Pkws touchiert wurde, kam ins Straucheln und stürzte anschließend zu Boden. Da sie im Anschluss über Schmerzen in Rücken klagte, wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

