POL-PDLU: Mit 2,48 Promille auf der B9

Römerberg (ots) - Zu einer Körperverletzung in einem Café kam es am 05.09.2023, gegen 20:15 Uhr in der Schwegenheimer Straße. Zwischen einem 22-jährigen und zwei Jugendlichen kam es zunächst zu einer lautstarken Streitigkeit, die in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Ein Zeuge konnte die Beteiligten beruhigen. Die beiden Jugendlichen verließen vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Sie konnten im Anschluss ermittelt werden.

