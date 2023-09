POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) - Ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt parkte am Montagmittag gegen 13:00 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Drogerie-Marktes in der Landauer Straße. Als er circa eine halbe Stunde später wieder an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite seines Fahrzeuges fest. Der Unfallverursache war nicht mehr vor Ort. Am Fahrzeug des 37-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 ...

