API-TH: Vier verletzte Personen nach einem Fahrstreifenwechsel auf der A4

Erfurt (ots)

Bei einem Fahrstreifenwechsel verlor am Freitagabend gegen 19:00 Uhr eine 32-jährige aus Eschwege die Kontrolle über ihren Pkw Opel. Zwischen dem Erfurter-Kreuz und der Anschlussstelle Erfurt-West wechselte sie vom linken in den mittleren Fahrstreifen der A4 Richtung Dresden. Dabei übersteuerte sie das Fahrzeugs und stieß mit dem Lkw eines 46-jährigen Bulgaren zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin sowie ihre drei im Fahrzeug befindlichen Kinder (6/männlich, 8/weiblich und 10/männlich) leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Kliniken verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000,- EUR.

Es kam zu einer einstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden. Zudem musste die Überfahrt der A71 auf die A4 am Erfurter-Kreuz gesperrt werden.

