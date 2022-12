Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reise endet in Abschiebehafteinrichtung

Offenburg (ots)

Bereits am Sonntag Abend wurde die Bundespolizei Offenburg über zwei Personen in einem ICE aus der Schweiz kommend informiert, welche kein Ticket vorzeigen konnten und mehrfach gegen die Hausordnung der DB AG verstoßen hatten. Die beiden algerischen Staatsangehörigen, im Alter von 19 und 24 Jahren, sollten von der Weiterfahrt im Zug ausgeschlossen werden. Bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Offenburg weigerten sich die beiden zunächst den Zug zu verlassen. Der 19-jährige Mann leistete beim Verbringen aus dem Zug durch die Beamten Widerstand, sodass ihm die Handschellen angelegt werden mussten. Auf der Dienstelle wurde auf dem Smartphone des Älteren ein Foto einer belgischen Identitätskarte gefunden, welches sich als Fälschung herausstellte. Der 19-Jährige wurde gestern auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts in Abschiebehaft genommen und in die Abschiebehafteinrichtung eingeliefert. Der 24-Jährige erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen eine Anlaufbescheinigung zur zuständigen Ausländerbehörde. Beide Personen müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.

