Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen

Tiefenbronn - Betrüger am Bankautomat - Polizei rät zu Wachsamkeit!

Neuhausen / Tiefenbronn (ots)

Gleich in zwei Fällen ist ein Trickdieb in Bankfilialen an ältere Menschen herangetreten, hat die PIN ausgespäht und im Anschluss Abhebungen getätigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der erste Tatort in Neuhausen, in der Filiale eines Kreditinstituts in der Pforzheimer Straße. Dort wollte ein Senior, gegen 12:00 Uhr, Bargeld am Automaten abheben. Währenddessen befand sich ein Mann sehr dicht hinter ihm und sprach den Senior letztlich auch an. Offenbar, um sein Opfer zunächst abzulenken und ihm zeitgleich die Bankkarte zu entwenden. In der Folge wurden mehrfach unberechtigt Abbuchungen getätigt. Der entstandene Schaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der gesuchte Mann soll etwa 180 cm bis 185 cm groß gewesen sein und ein südländisches Aussehen haben. Er hatte dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent.

Der zweite Tatort war rund eine halbe Stunde später, in einer Filiale in Tiefenbronn, in der Franz-Josef-Gall-Straße. Gegen 12:30 Uhr war ebenfalls ein Senior gerade dabei, am Automaten seine Bankgeschäfte zu erledigen, als er von einem Unbekannten darauf hingewiesen wurde, dass der Automat defekt sei und er es an einem anderen Automaten probieren solle. Durch ein Ablenkungsmanöver hat auch hier der Trickdieb zunächst die PIN ausgespäht und dann die dazugehörige Karte entwendet (sog. "Shoulder surfer"). Auch in diesem Fall wurden wenige Minuten später Abhebungen noch an derselben Örtlichkeit getätigt. Der Schaden liegt hier im mittleren vierstelligen Bereich. Ob es sich hierbei um denselben Täter handelt ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Tipps der Polizei:

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben.

- Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.).

- Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei.

- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank.

- Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen zum Thema ("Shoulder Surfer") finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/betrueger-am-bankautomat-shoulder-surfer/

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell