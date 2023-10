Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B296, Gemarkung Deckenpfronn: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (05.10.2023), kurz nach 18:00 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Audis auf der B296 von Deckenpfronn in Richtung Stammheim. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers während eines Überholvorganges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stehen. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, er zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beim Fahrer des Audi wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt, weswegen im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten wurde. An der Unfallstelle waren drei Polizeistreifen, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Der Audi musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B296 zwischen Deckenpfronn und dem Abzweig nach Gechingen gesperrt werden.

