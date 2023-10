Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 16-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (04.10.2023) kam es gegen 19:00 Uhr auf der Bottwartalstraße in Ludwigsburg zu einer Kollision zwischen einem aus der Straße "Heiligenäcker" kommenden unbekannten Pkw-Lenker und einem 16-jährigen Fahrradfahrer. Der 16-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Nachdem der Jugendliche dem Unbekannten versicherte, wohlauf zu sein und keinen Rettungsdienst zu benötigen, fuhr dieser weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können. Dieser werden unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

