Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er zwischen Dienstag (03.10.2023) 18:00 Uhr und Mittwoch (04.10.2023) 09:00 Uhr mutmaßlich beim Ausparken einen auf einem öffentlichen Parkplatz Im Osterholz in Asperg geparkten Fiat Ducato beschädigt hatte. Es entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Hinweise zum Unfall unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell