Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zahlreiche Unfälle legen den Verkehr auf der BAB 81 lahm

Ludwigsburg

Am gestrigen Mittwoch (04.10.2023) kam der Verkehr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart bis um die Mittagszeit immer wieder zum Erliegen, da sich im dichten Verkehr zahlreiche Unfälle ereigneten. Zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr mussten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Stuttgart-Feuerbach insgesamt zwölf Verkehrsunfälle aufnehmen. Teilweise krachte es fast im Minutentakt - allein viermal zwischen 08:00 und 09:00 Uhr und fünfmal zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr. Bilanz des Unfallgeschehens: Insgesamt fünf leichtverletzte Personen, von denen drei vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Weiter 25 beteiligte Fahrzeuge, ein Sachschaden von rund 90.000 Euro und phasenweise 15 Kilometer Rückstau bis zur Anschlussstelle Mundelsheim. Bis auf einen Fall lagen die Unfallursachen dabei entweder im Auffahren auf andere Fahrzeuge oder in Fehlern beim Fahrstreifenwechsel.

