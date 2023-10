Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Jugendliche Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 14-jährige Fahrradfahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Dienstag (03.10.2023) gegen 17:30 Uhr in Erligheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Jugendliche überquerte mit ihrem Pedelec aus einem Feldweg kommend die Kreisstraße 1631 zwischen Freudental und Erligheim. Hierbei übersah sie mutmaßlich eine auf der K1631 in Richtung Erligheim fahrende 52 Jahre alte Ford-Fahrerin. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Ford und der Pedelec-Fahrerin. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.

