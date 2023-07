Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sprrung A71 Tunnel Schmücke in beide Fahrtrichtungen

A 71 Heldungen / Kölleda (ots)

Aufgrund technischer Probleme ist der Tunnel "Schmücke" auf der A71 in beide Richtungen seit Sonntagmorgen um 07:00 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird in Richtung Schweinfurt an der Anschlussstelle Heldrungen, in Fahrtrichtung Sangerhausen an der Anschlussstelle Kölleda durch die Autobahnmeisterei abgeleitet.

Die empfohlene Umleitungsvariante Richtung Sangerhausen AS Kölleda U39 & Richtung Schweinfurt AS Heldrungen U8.

Wie lange die Sperrung des Tunnels andauern wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell