API-TH: zGG mit 76% überschritten

Bad Lobenstein (ots) - Am Sonntagmorgen, den 20.08.2023, verursachte ein Pkw Mazda gegen 09:20 Uhr einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Lobenstein, wechselte die 70- jährige Fahrerin mit ihrem Mazda vom mittleren in den linken Fahrstreifen um ein vor ihr befindliches Fahrzeug zu überholen. Hierbei beachtete die Fahrerin den nachfolgenden ...

mehr