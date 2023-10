Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Anschlussstelle Sindelfingen-Ost: Holzplatte auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor in der Nacht zum Mittwoch (03.10.2023) auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost mutmaßlich Ladung. Eine Pkw-Lenkerin war gegen 03.00 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie auf der Fahrbahn eine Holzplatte entdeckte und die Polizei verständigte. Es stellte sich heraus, dass der Unbekannte eine etwa drei Quadratmeter große Holzplatte sowie zwei ca. 50 Zentimeter lange Metallstangen verloren hatte, die in der Folge auf der Fahrbahn lagen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es den derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell