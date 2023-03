LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Vergangenes Wochenende wurde in eine Tischlerei in der Südstraße eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0073503/2023 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

