Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 07.07. - 09.07.2023

Hildesheim (ots)

(wie) Kennzeichendiebstahl in Wittenburg - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Donnerstag, dem 06.07.2023, 10:00 Uhr, bis Samstag, dem 08.07.2023, 21:15 Uhr, kam es in Elze, in der Ortschaft Wittenburg, zu einem Kennzeichendiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entfernte von einem in der Straße Zur Finie abgestellten Pkw VW beide Kennzeichen. Zudem entwendete er aus dem nicht verschlossenen Pkw den Fahrzeugschein.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Pkw in Gronau - Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 08.07.2023, kam es in dem Tatzeitraum von 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr im Eitzumer Weg in Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter besprühte mit grüner Graffiti Farbe einen dort abgestellten Pkw Hyundai. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Taschendiebstahl im Aldi-Markt in Elze - Zeugenaufruf

Am 08.07.2023 kam es gegen 11:00 Uhr im Elzer Aldi-Markt zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 80-jährigen Anwohnerin aus Elze das Portemonnaie samt ca. 80 Euro Bargeld. Die Anwohnerin trug ihre Geldbörse beim Einkaufen in ihrer Handtasche bei sich.

Sachbeschädigung an Pkw in Gronau - Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 08.07.2023, kam es in der Straße Kuhmasch in Gronau (Leine) in dem Tatzeitraum von 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch Zerschlagen die hintere rechte Seitenscheibe eines dort abgestellten Pkw VW.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag, dem 08.07.2023, um 15:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze einen 51-jährigen Pkw-Fahrer eines Land Rovers auf der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine).

Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe dem Krankenhaus in Gronau zugeführt. Weiterhin wurde dem 51-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Dem 51-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

