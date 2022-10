Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Telefonshops in Buxtehude und Stade von Einbrechern heimgesucht

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht gegen 02:30 h in Stade am Pferdemarkt nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere des dortigen O2-Telefonshops eingedrungen und haben mehrere Smartphones entwendet.

Was bei der Durchsuchung der Schubladen und Schränke noch erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der Schaden dürfte sich an diesem Tatort auf mehrere tausend Euro belaufen.

In der Nacht davor, am Donnerstag gegen 03:00 h kam es in der Buxtehuder Fußgängerzone zu einem ähnlichen Einbruch. Hier sind Unbekannte nach dem Aufhebeln der Eingangstür in den dortigen Vodafone-Shop eingedrungen und haben mehrere Mobilfunk-Dummys entwendet.

Auch hier wurde so ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet.

Ob beide Taten zusammenhängen, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der beiden Einbrüche gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude oder unter 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

