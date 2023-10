Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und 23.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend. Gegen 23:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Landesstraße 1100 aus Richtung Marbach kommend. An der Abzweigung zur Landesstraße 1124 (Marbacher Straße) befuhr er die Rechtskurve auf die Neckarbrücke, verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchbrach das Fahrzeug das Brückengeländer und stürzte die Böschung etwa fünf Meter tief auf die darunterliegende L 1100 hinunter. Hier kam das Fahrzeug auf allen vier Rädern zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme, Bergung des verunfallten Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahnen musste die Unfallstelle bis gegen 01:15 Uhr gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und mehrere Streifenbesatzungen vom Polizeipräsidium Ludwigsburg eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell