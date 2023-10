POL-EU: Neben Roller eingeschlafen

Schleiden-Herhahn (ots) - In einem Linienbus kam es am Samstag (30. September) um 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Rochusstraße. Der Bus stand an einer Baustellenampel in Schleiden-Herhahn. Er war auf dem Weg nach Schleiden-Vogelsang. Fahrgäste gingen sich im Bus aggressiv an. Der Busfahrer öffnete die Türen. Der Streit verlagerte sich nach draußen. Ein Zeuge des Geschehens rief die Polizei. Die fünf rivalisierenden Männer sind im ...

